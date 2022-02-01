المرجع السيستاني يعزي بوفاة آية الله الشيخ الصافي الگلپايگاني:كان من حسنات هذا الزمان ومن المتميزين لخدمة الدين

2022/02/01 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المرجع الديني الاعلى السيد علي

الحسيني السيستاني تعازيه برحيل آية

الله الحاج الشيخ لطف الله الصافي

الگلپايگاني الذي توفي اليوم عن عمر

تجاوز ال100 عاما

وكتب المرجع الاعلى بيان تعزية باللغة

الفارس

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