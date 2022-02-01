2022/02/01 | 13:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة النقل للخدمات اللوجستية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع يربط 10 مدن سعودية مع العراق.وقال وكيل الوزارة لؤي بن عمر بن عوض مشعبي، لوكالة الأنباء العراقية، إن “هناك رغبة كبيرة في التعاون مع العراق لوجود روابط كبيرة بين البلدين منها روابط الجوار واللغة والتاريخ والقرابة وغيرها”، مبيناً “أننا فتحنا …

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