2022/02/01 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى الخميس المقبل.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت، اليوم، تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى الخميس المقبل الموافق الثالث من شباط الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).