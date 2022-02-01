دبلوماسيان إماراتيان: الباتريوت والـ

2022/02/01 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب سفير الإمارات لدى أمريكا، يوسف العتيبة، ومبعوثة أبوظبي الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا زكي النسيبة، واشنطن بإعادة تصنيف الحوثيين "منظمة أجنبية إرهابية" وفرض عقوبات رادعة عليهم وتعزيز القدرات الدفاعية المضادة للصواريخ لحلفاء أمريكا في ال

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