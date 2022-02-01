 نائب سابق: 3 علامات استفهام كبيرة على الربط الكهربائي مع السعودية

2022/02/01 | 13:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد عضو مجلس النواب السابق ايوب الربيعي، الثلاثاء، أن الربط الكهربائي مع السعودية يحمل اهدافا سياسية، مشيرا الى وجود ثلاث علامات استفهام على المشروع.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تمتلك ثاني اكبر حقل غازي في العراق قادر على تحقيق الاكتفاء وتشغيل كل محطات البلاد لتوليد الطاقة وهو يحتاج الى بعض المستلزمات […]

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