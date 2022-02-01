تجليات الالوان والرموز في مقامات السجاد - سعد محمد موسى

2022/02/01 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعد_محمد_موسى بعد أن نزح البدو الرحل والبعض يعتقد انهم من أصول الغجر الرحالة ممن يحترفون مهنة الحياكة من البوادي الى تخوم (مدينة الناصرية) وتوقفوا في العراء، ناخت أبلهم وتعالى رغاؤها مع رطينهم فانزلوا أمتعتهم مع شلفان الصوف وأدوات الغزل والمعاول، ثم نصبوا خيامهم وشيدوا من عدة آلاتهم البدائية والخشبية مقاماً للحياكة هناك فوق حفر في الارض تدعى (الجومة).



ثمة فضول كان يدفعني وانا أقصد مرابعهم، وكنت أراقبهم لا س ......





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