أُسامة العجارمة يربط حذاءه ليواصل المشي.. - سعود قبيلات

2022/02/01 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_قبيلات حسنا!تمَّ الحكم على النَّائب المستقيل (وليس السَّابق وليس المُقال وليس المفصول)، أُسامة العجارمة، بالسّجن، 12 عاماً..



تماماً كما اشتهى النِّظام ودبَّر؛ فهل أخذ النِّظام ثأره أخيراً مِنْ هذا الشَّابّ الوطنيّ الحُرّ الشُّجاع وأشفى غليله؟! وهل تعتقد العصابة الحاكمة أنَّها تستطيع الآن أن تنام قريرة العين، لتواصل التَّدمير والنَّهب والاستغلال والاستبداد، بعد ذلك، كيفما تشاء؟!قبل أشهر من ......





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