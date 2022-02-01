القاهرة من جديد وتخطيط المدن - محمد حسن خليل

2022/02/01 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسن_خليل كما أن المدن تتكون تدريجيا في التاريخ فإن معمارها المتغير بالضرورة في كل فترة، ونوع وطريقة التغير، تعكس طابع العصر.



تاريخيا، ولأن القاهرة محصورة بين جبل المقطم شرقا ونهر النيل غربا، فقد كان التوسع يتم غالبا في اتجاه الشمال.



ومنذ إنشاء القاهرة على يد الفاطميين في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي وهي مصداق للحقيقة السابقة.وحتى لا نغوص بعيدا في التاريخ نكتفي بالقول هنا أن ملامح القاهرة الحال ......





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