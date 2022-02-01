 التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني لمواجهة لبنان



 التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني لمواجهة لبنان
2022/02/01 | 13:25 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد… نشر الاتحاد العراقي بكرة القدم، تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة لبنان ضمن الحولة الثامنة من تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم.

وسيبدأ المنتخب الوطني بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: فهد طالب.

خط الدفاع: وشيركو كريم واحمد ابراهيم ومناف يونس ومهند جعاز.

خط الوسط سعد عبد الامير ومحمد علي عبود وسجاد جاسم وحسن عبد الكريم واحمد فرحان.

[…]

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