2022/02/01 | 13:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالساعةِ الثالثة عصرًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على تشكيلة المنتخب أمام لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على تشكيلة المنتخب أمام لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).