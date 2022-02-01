2022/02/01 | 13:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار مجلس الشورى السعودي في جلسته التي عقدها، أمس الاثنين، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا لجهة موافقته على "مشروع تعديل نظام العلم".

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