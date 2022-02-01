النزاهة: حكم حضوري بالحبس الشديد لرئيس هيئة استثمار بغداد السابق

2022/02/01 | 13:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد لرئيس هيئة استثمار بغداد السابق؛ لاخلاله بواجباته الوظيفيَّة.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم في القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (29) وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان محكمة …

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