عاجل.. تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى الخميس المقبل

2022/02/01 | 13:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى الخميس المقبل.

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تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى الخميس المقبل أولاً على النور نيوز.

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