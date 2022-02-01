 مصدر يصف عملية نقل اسر داعش من مخيم الهول الى الجدعة بـ “صفقة تجارية “

2022/02/01 | 13:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الثلاثاء ، عن ان عملية نقل اسر داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة لفي الموصل بانها تصنف ضمن الصفقات التجارية التي تتبناها بعض الجهات الحكومية بغض النظر عن نتائجها .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عملية نقل اسر داعش من […]

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