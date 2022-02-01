بينهم طفل رضيع.. شخص يرتكب مجزرة مروعة بحق عائلته ويقتلهم بالكامل

2022/02/01 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم شخص على أرتكاب جريمة مروعة هزت قرية الذهب الأبيض في قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "سكان قرية الذهب الابيض فُجعوا اليوم الثلاثاء، بجريمة قتل بشعة أرتكبها أب بحق عائلته ليتسبب في أبادتهم بالكامل".وأضاف، إن "الشخص أقدم على قتل زوجته وأبنته تولد 2008 وأبنه الذي يبلغ من العمر سنة واحدة، فضلا عن محاولته قتل والدة زوجته".

وأشار المصدر إلى أن "الشخص أصاب أم زوجته وحاول قتل عمه والد زوجته"، مبينا "حصول تبادل اطلاق نار بين الطرفين اسفر عن اصابة الجاني وعمه".وأكد أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث واعتقلت الجاني والعم ونقلت جثث الأم وأولادها فضلا عن والدتها المصابة الى احدى المستشفيات".

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