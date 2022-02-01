2022/02/01 | 13:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،الثلاثاء ، الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية استهدفت المناطق الغربية.وقال كسار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مفرزة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة الانبار نصبت كمين لأبرز تاجر مخدرات في الانبار وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في قضاء القائم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاطاحة بتاجر مخدرات بارز غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاطاحة بتاجر مخدرات بارز غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).