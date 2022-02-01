2022/02/01 | 13:34 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،الثلاثاء ، الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية استهدفت المناطق الغربية.
وقال كسار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مفرزة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة الانبار نصبت كمين لأبرز تاجر مخدرات في الانبار وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في قضاء القائم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاطاحة بتاجر مخدرات بارز غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،الثلاثاء ، الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية استهدفت المناطق الغربية.
وقال كسار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مفرزة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة الانبار نصبت كمين لأبرز تاجر مخدرات في الانبار وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في قضاء القائم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاطاحة بتاجر مخدرات بارز غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاطاحة بتاجر مخدرات بارز غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).