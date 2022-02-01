المساءلة والعدالة تنجز تدقيق اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

2022/02/01 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، اليوم الاثنين، الانتهاء من تدقيق اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية.وذكرت الدائرة الاعلامية للهيئة ، حسب الوكالة الرسمية :" ان الهيئة انجزت تدقيق اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية وفق قانونها الرقم 10 لسنة 2008 "، مشيرة الى تسليم النتائج بشكل رسمي الى رئاسة البرلمان .واوضحت :" ان عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية بلغ 26 مرشحاً، احدهم مشمول باجراءات المساءلة والعدالة"./انتهى

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