لأول مرة .. العراق يُصنّع دواءً لخفـض مُستـوى الكوليستـرول فـي الـدم

2022/02/01 | 13:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن يوم الثلاثاء عن إنتاج وجبة إستطلاعية من مُستحضر “ساماستاتين” حب بتركيز ( 20 ) ملغم ولأول مرة في البلـد .

وقـالَ مُدير عام الشركة خالـد محيـي علوان في بيان اليوم، ان الكوادر العاملة في الأقسام الإنتاجية والبحث والتطوير والسيطرة النوعية تمكنت من إنتاج وجبة إستطلاعية من المُستحضر المذكور لصالح الوكالة التسويقية التخصُصية وبواقع ( 10 ) آلاف شريط.

وأشار إلى إنَ المُستحضر يُستخدم لتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم وتمَّ إنتاجهُ بإعتماد مواد أولية ذات مناشئ عالمية رصينة وبشكل صيدلاني مُتميز بإستخدام أحدث الأساليب العالمية الحديثة في التعبئة والتغليف ، مؤكداً على مُواصلة المسيرة العلمية لتطوير المُستحضرات النمطية وإنتاج الأدوية الجديـدة .

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