الديمقراطي الكردستاني يرد على اتهام الكرد والسنة بشق صف البيت الشيعي

2022/02/01 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني

عماد باجلان، اليوم الثلاثاء، ان

مبادرة زعيم الديمقراطي الكردستاني

مسعود بارزاني التي حملها رئيس الاقليم

نيجرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب

محمد الحلبوسي، كانت الرد ا

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