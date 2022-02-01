بسبب سياسات الحكومة.. الجبوري: العراق مقبل على مجاعة خلال عامين

2022/02/01 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري، الثلاثاء، من استمرار الحكومة في سياساتها الاقتصادية الكارثية، مبينا ان المجاعة قادمة في العامين المقبلين في حال استمر الحال على ما هو عليه.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الحكومة الحالية متناقضة حيث تهدد بتسريح الموظفين في وقت فتحت باب التعيين على مصراعيه”.واضاف […]

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