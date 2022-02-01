2022/02/01 | 13:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5zvZ7C9S2Y4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلتنا في اربيل: مبادرة بارزاني رفعت من مستوى التفاؤل لحلحلة الامور) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلتنا في اربيل: مبادرة بارزاني رفعت من مستوى التفاؤل لحلحلة الامور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).