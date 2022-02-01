مسؤول يمني: القصف الاماراتي يستهدف المدنيين في الطرقات والمزارع بوحشية

2022/02/01 | 13:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد وكيل محافظة شبوة محمد الصالحي، اليوم الثلاثاء، أن التصعيد الأخير للامارات كان بشكل كبير ولم يسبق له مثيل خصوصا على المنشآت الخدمية والحيوية وتم استهداف المواطنين في الطرقات والمزارع بشكل وحشي.وقال الصالحي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن العدوان استهدف في محافظتي شبوة ومأرب أكثر من 50 سيارة للمواطنين ودمرت أكثر من […]

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