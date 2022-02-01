2022/02/01 | 13:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محاكمة الرجال الستة المتهمين بارتكاب واحدة من أكبر سرقات المجوهرات في التاريخ في ألمانيا يوم الجمعة، 28 يناير/ كانون الثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كنوز لا تقدر بثمن..كشف ملابسات واحدة من أكبر سرقات المجوهرات في التاريخ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كنوز لا تقدر بثمن..كشف ملابسات واحدة من أكبر سرقات المجوهرات في التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).