خبير قانوني يعلق على تولي المرأة منصب رئاسة الوزراء او الجمهورية

2022/02/01 | 13:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، ان الدستور يجيز للمرأة العراقية الترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.وقال التميي في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الدستور العراقي لم يحدد في مرشح الكتلة الاكثر عددا، الوارد في المادة ٧٦، جنس المرشح بل جاء مطلقا دون قيد ولم يرد كذلك […]

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