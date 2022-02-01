التجارة تعلن إلغاء 21 وكالة غذائية وطحين لمخالفتهم الضوابط والتعليمات

2022/02/01 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التجارة، إلغاء (21) وكالة غذائية وطحين بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات خلال شهر كانون الاول من العام 2021.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها قامت بتدوير (93) وكالة واستحداث (2) وكالة وتسجيل (8954) طفل حديث الولادة وتسجيل (49137) فرد تسجيل جديد، كما تم شطر (38241) عائلة وشطب …

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