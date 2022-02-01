 اليمن: قتلى وجرحى بينهم إماراتيون بضربة باليستية في شبوة

2022/02/01 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قصفت القوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية اليمنية، الثلاثاء، غرفة عمليات ميدانية تابعة للامارات ومسلحيها في شبوة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون.وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “‏تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله مساء أمس الاثنين من استهداف غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته […]

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