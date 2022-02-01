 روسيا تعلن عن تدريبات عسكرية لحماية المصالح القومية

2022/02/01 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن القوات البحرية والجوية الروسية تتدرب خلال المناورات الضخمة في كانون الثاني وشباط، على حماية المصالح القومية الروسية في المحيطات والبحار، مشددا على أن هذه المناورات تهدف للتصدي للتهديدات العسكرية من مختلف الاتجاهات.وقال شويغو، إن “في الفترة من كانون الثاني – شباط، سيتم تنفيذ سلسلة من التدريبات البحرية […]

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