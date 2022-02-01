"الخيار النووي" في أزمة أوكرانيا.. تهديد روسيا بالاستبعاد من نظام سويفت

2022/02/01 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا بـ"عواقب اقتصادية وخيمة" إذا غزت روسيا أوكرانيا، مع احتمال أن تطلق الولايات المتحدة العنان لحزمة عنيفة من العقوبات التي من شأنها استبعاد جزء كبير من الاقتصاد الروسي من النظام المالي العالمي.

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