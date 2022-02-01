اقتصادي: التزايد السكاني فاقم المشاكل ويجب مواجهته بخطط وبرامج

2022/02/01 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعا الخبير الاقتصادي يونس الكعبي , الثلاثاء، مجلس النواب والحكومة المقبلة الى وضع الخطط والبرامج لمواجهة تزايد عدد السكان، محذرا من الاثار السلبية لهذه الزيادة.وقال الكعبي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي حذر فيه من تسارع في النمو السكاني في العراق دون وجود تخطط […]

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