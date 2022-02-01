الصدر يشير إلى احتمالية وقف “صلاة الجمعة” بسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية

2022/02/01 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الثلاثاء، القائمين على صلاة الجمعة من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية،مشيراً الى “احتمالية ايقافها”.

وذكر بيان صدر عن مكتب الصدر، أنه “بحسب متابعتي لصلاة الجمعة في عراقنا الحبيب، فإنه لا يوجد فيها التزام وقائي وصحي من تباعد وتعفير وكمامات وما الى غير ذلك على الرغم من أننا وجهنا بذلك مراراً وتكراراً وشددنا على ذلك حفاظاً على سلامتكم وسمعتكم”.

وتابع الصدر: “أجد من المصلحة أننا سنتابع صلاة الجمعة القادمة ،فإن كانت وفق توجهاتنا ووفق الأطر الصحية والالتزام الصحي فسنغض النظر على ذلك وستستمر الصلاة، وإلّا فلإن آخر صلاة جمعة ستقام الى إشعار آخر”.

وأكد أن “ذلك جاء بعد تحذيرات من المختصين بالجائحة وازدياد الاصابات ،فعلى إشراف الجمعة متابعة ذلك واطلاعنا على التفاصيل، مع أنني عاتب عليهم وعلى المأمومين والأئمة بعدم تطبيق توجيهاتنا وعدم حرصهم على الوقاية مع الأسف الشديد”.

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