كلمة مرتقبة لرئيس الجمهورية برهم صالح

2022/02/01 | 14:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الثلاثاء، أن الرئيس برهم صالح سيلقي كلمة مهمة في تمام الساعة الـ3:45 دقيقة.

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