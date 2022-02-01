2022/02/01 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… دعا المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى مزاحم الحويت، الاثنين، الى ملاحقة السعودية قضائيا في المحاكم الدولية بسبب دعمها للجرائم الإرهابية في العراق.وقال الحويت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “السعودية ساهمت ودعمت العمليات الإرهابية لعصابات القاعدة وداعش وارسلت المفخخات والانتحاريين إلى العراق”.ودعا الحويت الى ضرورة “ملاحقة السعودية في المحاكم الدولية وطلب تعويضات منها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دعوة من عشائر نينوى الى ملاحقة السعودية دوليا لدعمها الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دعوة من عشائر نينوى الى ملاحقة السعودية دوليا لدعمها الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).