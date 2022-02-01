2022/02/01 | 14:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، علي الحمادي، اليوم الثلاثاء، صورة له من داخل ملعب صيدا في العاصمة اللبنانية بيروت، الذي سيحتضن لقاء العراق ولبنان في الساعة الثالثة عصراً.وكتب الحمادي في منشور قصير (ستوري) على تطبيق الانستغرام وتابعته وكالة “ايرث نيوز”، قائلاً “يوم المباراة..يالله أرشدني واحمي عقلي وجسدي”.تجدر الاشارة الى […]

ظهرت المقالة قبل مباراة العراق ولبنان..



علي الحمادي يوجه طلباً إلى الله من قلب بيروت أولاً على ايرث نيوز.

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