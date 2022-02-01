"الخنازير" تهجر اسخن بقعة في العراق.. اسئلة بدون أجوبة

2022/02/01 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى دون سابق انذار تحول حاوي العظيم اقصى شمال ديالى الى بيئة شبه خالية من قطعان الخنازير في حدث مفاجئ بدء يثير من الاسئلة رغم انها اعتاد ان تعيش به منذ سنوات وشكلت مصدر قلق للاهالي بسبب ما تحدثه من خراب هائل للمزروعات والحقول القريبة منها.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه "بالفعل كانت الخنازير مصدر قلق وازعاج للاهالي لكنها فجأة اختفت دون سابق انذار وبات مشاهدتها في حاوي العظيم نادرا في الاشهر الاخيرة".

واضاف العبيدي،ان "الخنازير الرمادية وهي الاكثر شيوعا والتي يصل وزن بعضها الى اكثر من 200كغم تسببت في السنوات الماضية بأضرار مادية للمزارعين وذلك بسبب تخريب المزروعات"، لافتا الى "انها برزت فجأة في الحاوى وتكاثرت بعد 2010 ثم سرعان ما تحولت الى ظاهرة لكن سرعان ما انتهت لاسباب غير معروفة".اما فلاح العزاوي مزارع فقد اشار الى ان "حاوي العظيم بقعة ساخنة ليست في ديالى بل على مستوى العراق وهي تشهد عمليات عسكرية وقصف جوي ومدفعي بشكل مستمر لتعقب اهداف داعش الارهابي وربما يكون هذا السبب في اختفائها وانحسارها في مناطق اخرى بعيدا عن الحاوي الذي يمتد لاكثر من 30كم".

واضاف العزاوي،ان "بروز الخنازير بشكل مفاجئ قبل سنوات في الحاوي رغم انه ليس بيئته اثار الكثير من التساولات عن كيفية انتقالها"، مؤكدا بان "الخنازير تتكاثر بشكل كبير لعدم وجود عمليات صيد منظمة ضدها وشكلت في السنوات الاخيرة مصدر ازعاج كبير للمزارعين بسبب مهاجمتها للمزارع وتخريبها".

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