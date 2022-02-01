2022/02/01 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية، ضعف معدلات

التلقيح في العراق مقارنة مع الدول

المجاورة، إلى جانب تسجيل نسب مضاعفة

للإصابات خلال الشهر الماضي مقارنة مع

المدة نفسها من العام الماضي.

وفي غضون ذلك، أقرت وزارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: مستويات التلقيح في العراق ما زالت ضعيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: مستويات التلقيح في العراق ما زالت ضعيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).