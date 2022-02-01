التجارة تعلن إلغاء 21 وكالة غذائية وطحين

2022/02/01 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء،

إلغاء (21 ) وكالة غذائية وطحين بسب

مخالفتهم للضوابط والتعليمات خلال شهر

كانون الاول /2021.

وقالت مدير عام دائرة التخطيط

والمتابعة، ابتهال هاشم، ، إن "الوزارة

ألغ

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