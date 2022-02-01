القبض على اربعة متهمين بالتزوير وانتحال صفة رسمية في بغداد

2022/02/01 | 14:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الثلاثاء، القبض على اربعة متهمين

بالتزوير وانتحال صفة رسمية وضبط طائرة

درون غير مرخصة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، ان "المفارز

المشتركة في قيادة العمليات من خلال

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