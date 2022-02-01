رئيس الجمهورية يوجه كلمة اليوم في الساعة الثالثة و45 دقيقة

2022/02/01 | 14:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد يوجه رئيس الجمهورية برهم صالح، كلمة في الساعة الثالثة و45 دقيقة اليوم الثلاثاء.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الرئيس صالح يوجه كلمة في الساعة الثالثة و45 دقيقة اليوم الثلاثاء.

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