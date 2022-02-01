السعودية تتحدث عن مشروع لربط 10 من مدنها بالبصرة

2022/02/01 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النقل للخدمات اللوجستية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع يربط 10 مدن سعودية مع العراق، فيما حددت شرطا لتنفيذ المشروع بين البلدين.

وقال وكيل الوزارة لؤي بن عمر بن عوض مشعبي، إن “هناك رغبة كبيرة في التعاون مع العراق لوجود روابط كبيرة بين البلدين منها روابط الجوار واللغة والتاريخ والقرابة وغيرها”.

مبينا: “أننا فتحنا منفذا جديدا وهو عرعر الذي توقعنا أن تكون له رافد كبيرة للحركة التجارية بين البلدين ولم يتحقق ذلك وهو بعيد عن الطموح المأمول”.

وأضاف أن “هناك مجموعة من التحديات في المنفذ تم حل جزء منها”، مشيرا الى “أننا نحن كجهاز حكومي نستطيع حله ومنه التبادل التجاري الذي كان في منطقة تبادل البضائع في الجانب العراقي حيث كان يصل الى 600 دولار وتراجع الى 300 دولار وحاليا 200 دولار”.

وتابع: “ما زالت هناك بعض التحديات التي لا تستطيع الجهات الحكومية حلها ولا بد للقطاع الخاص من حلها”، موضحا أن “مجلس الأعمال العراقي السعودي يعمل على إنشاء شركات متخصصة بالنقل بين السعودية والعراق، حيث يسمح بالتبادل المباشر وليس عن طريق منطقة مبادلة والتي تأخذ وقتا طويلا وتكلفة أكبر كون أغلب البضائع مبردة ولا يمكن إخراجها في ساحة مكشوفة وليست صحيحة، وبجميع الأحوال نحتاج الى دخول البضائع بشكل مباشر”.

وأكد أنه “قبل نهاية العام الحالي ستكون هناك منطقة إيداع اقتصادية داخل حدود المنفذ وفيها مستودعات مبردة، حيث هذا الأمر سيمنح الشاحنات السعودية السرعة في تفريغ الشحنة ويأتي السائق العراقي لأخذها بشكل أسرع”، موضحا “أننا ما زلنا نعمل على إيصال البضائع بشكل مباشر وهناك عدد من الشركات السعودية ترغب بأن يكون لها خزن استراتيجي في العراق”.

وأكد أن “هناك عدة أمور اتفقنا عليها مع الجانب العراقي بتعاون كبير على إنجازها وننتظرها مثل تصديق شهادة المنشأ التي لا بد أن تكون من السفارات، كما أن الكثير من المصانع ليست في الرياض لذلك يضطر التاجر الى المجيء وبعدها الذهاب الى المنفذ وهذا يكلف الكثير من الجهد والوقت، لذلك فإن الجانب العراقي وافق على أن يكون التصديق من المنفذ ولكن لم يتم التنفيذ وتم الوعد بالعمل على ذلك “.

وأكد: “لدينا أمر وتوجيه واضح من سمو الأمير محمد بن سلمان بالنظر في فتح منافذ أخرى منها الجميمة ومن الممكن سكة حديد من خلال ربط حفر الباطن بالبصرة عن طريق سكة حديد تربط الرياض والقصيم داخل المملكة وتربط الشرق بالغرب وتمر بالينبع وميناء الملك عبد الله ومدينة جدة والرياض والدمام والجبيل وراس الخير حيث إن هذا المشروع مقترح وتنفيذه يكون من القطاع الخاص وهو مستعد لذلك”، مبيناً أن” هذا المشروع سيربط 10 مدن في السعودية تصل الى البصرة دون الحاجة الى انشاء منفذ بشري وتكون محطة له في البصرة وحفر الباطن وجمارك بين الطرفين يتابعون ذلك”.

وبين مشعبي “إذا تحسنت الأرقام في الحجم التجاري بين البلدين عن طريق عرعر من الممكن الذهاب الى انشاء السكة الحديد”.

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