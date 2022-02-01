طريقة تشخيص “أوميكرون” من خلال “نوع السعال”

2022/02/01 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال اختصاصي أمراض الرئة ألكسندر بالمان إن “السعال الذي يحدث بعد الإصابة بمتحور أوميكرون غالبًا ما يصاحبه التهاب الحلق”.وأضاف الطبيب في مقابلة مع قناة موسكو 24 التلفزيونية أن “المرضى الذين يعانون من أوميكرون، تكون أعراضه عليهم أقل حدة، ونادرًا ما يصيب أوميكرون الرئتين”.وأوضح: “يشكو العديد من الأشخاص المصابين بالأوميكرون من التهاب […]

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