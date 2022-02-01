المكسيك تنضم إلى فئة الوجهات السياحية

2022/02/01 | 14:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما صمدت المكسيك في المستوى الثالث "الخطر" لمدة ستة أشهر، تنتقل الآن إلى المستوى الرابع من وجهات السفر "عالية الخطورة"، وفقًا لتحديثات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، بالإضافة إلى 11 دولة أخرى.

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