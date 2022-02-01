2022/02/01 | 14:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن احد حكام مباراة العراق ولبنان مصاب بفيروس كورونا.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه ان “فحوصات الطاقم التحكيمي لمباراةِ منتخبنا الوطني ونظيره اللبناني كشفت ظهورِ نتيجة فحصٍ ايجابيةٍ للحكمِ الرابع سلمان الفلاحي (قطر)”.واضاف ان “الحكم القطري تأكّد غيابه عن المباراة، وتمت الاستعانةُ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة احد حكام مباراة العراق ولبنان بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة احد حكام مباراة العراق ولبنان بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).