إصابة حكم في مباراة العراق ولبنان بفيروس كورونا

2022/02/01 | 14:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن احد حكام مباراة العراق ولبنان مصاب بفيروس كورونا.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “فحوصات الطاقم التحكيمي لمباراةِ منتخبنا الوطني ونظيره اللبناني كشفت ظهورِ نتيجة فحصٍ ايجابيةٍ للحكمِ الرابع سلمان الفلاحي (قطر)”.وأضاف البيان، أن “الحكم القطري تأكّد غيابه عن المباراة، […]

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