الخارجية الأميركية تطالب رعاياها في أوكرانيا بمغادرة البلاد

2022/02/01 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها في أوكرانيا على مغادرتها في ظل المخاوف من زيادرة التوتر بين موسكو وكييف.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس ان هنالك 6600 أميركي يقيمون في أوكرانيا على وفق آخر تقدير حكومي في تشرين الأول من العام الماضي مرجحا ان يكون العدد الآن أقل بكثير من ذلك نظرا للتحذيرات من غزو روسي محتمل.

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