 ألمانيا تنتقد قرار مالي طرد السفير الفرنسي

2022/02/01 | 14:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت ألمانيا قرار المجلس العسكري في مالي طرد السفير الفرنسي معتبرة أنه "غير مبرر"، وشدّدت على وقوفها إلى جانب حليفتها الأوروبية.

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