بالأسماء.. الهلال الأحمر يدعو إلى إستلام رفات 629 شهيدا في الحرب العراقية الايرانية

2022/02/01 | 14:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا الهلال الأحمر العراقي، ذوي الضحايا الى استلام رفات 629 شهيدا في الحرب العراقية الايرانية.وقالت جمعية الهلال الأحمر العراقي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “على الرغم من مرور 32 سنة على انتهاء الحرب العراقية الايرانية ومازال مئات المشاركين فيها في عداد المفقودين، ويتم بين مدة وأخرى العثور على …

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الهلال الأحمر يدعو إلى إستلام رفات 629 شهيدا في الحرب العراقية الايرانية أولاً على النور نيوز.

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