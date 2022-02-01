كورونا يلاحق المنتخب الوطني.. الحكم الرابع مصاب أيضاً

2022/02/01 | 15:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، إصابة الحكم الرابع، في مبارة العراق أمام لبنان.

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وقال الاتحاد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 شباط 2022)، إنه "كشفت فحوصاتُ الطاقم التحكيمي لمباراةِ منتخبنا الوطني ونظيره اللبناني الى ظهورِ نتيجة فحصٍ ايجابيةٍ للحكمِ الرابع سلمان الفلاحي (قطر)، وبالتالي تأكّد غيابه عن المباراة، وتمت الاستعانةُ بالحكمِ اللبناني (حسين أبو يحيى) ليكون حكماً رابعاً بديلاً للقطري سلمان الفلاحي".

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