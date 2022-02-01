اطباء وموظفو صحة النجف يحتجون على ايقافات المخصصات المالية (وثيقة وصور)

2022/02/01 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نظم الأطباء والموظفين في دائرة صحة النجف، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بعد قيام الدائرة إيقاف صرف مخصصاتهم المالية.وتجمع عدد من الأطباء والكوادر التمريضية والموظفين الإداريين، أمام مبنى دائرة صحة المحافظة، منددين بقرارها الذي اتخذته يوم امس الاثنين.وبحسب وثيقة صادرة من دائرة صحة النجف، وردت لوكالة “ايرث نيوز”، فإن الدائرة قررت “إيقاف […]

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