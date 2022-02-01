2022/02/01 | 15:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد عضو الإطار التنسيقي غضنفر البطيخ، الثلاثاء، أن التيار الصدري ينتظر التفاهمات الكردية لاتخاذ قررا بشأن الأزمة السياسية، مشيراً إلى أن تماسك الإطار وضع التيار بموقف الانتظار .وقال البطيخ لوكالة /المعلومة/، إن “اصرار الإطار التنسيقي على وحدة قراره أما دخول العملية السياسية بجميع أطرافه أو الخروج منها بجميع أطرافه ايضا، وضع الكتلة الصدرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البطيخ: تماسك الاطار التنسيقي جعل الصدر بموقف “الانتظار”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البطيخ: تماسك الاطار التنسيقي جعل الصدر بموقف “الانتظار”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).