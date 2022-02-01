انطلاق مباراة العراق ولبنان ضمن تصفيات المونديال

2022/02/01 | 15:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد انطلقت مباراة العراق ولبنان ضمن تصفيات اسيا المؤهلة الى كأس العالم.وتقام المباراة على ملعب صيدا لحساب الجولة الثامنة من التصفيات.ودخل مدرب المنتخب الوطني زيليكو بيتروفيتش المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: فهد طالب.خط الدفاع: وشيركو كريم واحمد ابراهيم ومناف يونس ومهند جعاز.خط الوسط سعد عبد الامير ومحمد علي عبود وسجاد […]

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